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سبعة برامج تدريبية باكورة المرحلة الخامسة من برنامج أتقن بتقنية البنات بتبوك

سبعة برامج تدريبية باكورة المرحلة الخامسة من برنامج أتقن بتقنية البنات بتبوك

منطقة تبوك
الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية لسرطان الثدي تحت شعار ” الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان “

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية لسرطان الثدي تحت شعار ” الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان “

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سبعة برامج تدريبية باكورة المرحلة الخامسة من برنامج أتقن بتقنية البنات بتبوك

سبعة برامج تدريبية باكورة المرحلة الخامسة من برنامج أتقن بتقنية البنات بتبوك
http://almnatiq.net/?p=785732
المناطق - تبوك
تنفذ الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك سبعة برامج تدريبية ضمن المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضحت عميدة الكلية هيفاء خيران الصقر, أن برامج ” أتقن ” في مرحلته الخامسة تشمل مجالات التجميل وتصفيف الشعر والمونتاج وتحرير الفيديو ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة وإدارة الفعاليات والمناسبات وصيانة أجهزة الحاسب الآلي ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة الجوال مشيرةً إلى أن التسجيل في تلك البرامج متاح عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال بالمؤسسة على الرابط ctc.tvtc.gov.sa
وأضافت الصقر أن جميع البرامج بالكلية يقوم على تقديمها نخبة من المدربات ذوات الكفاءة والخبرة في مجال تخصصهن داعية فتيات المنطقة للحرص على التسجيل في هذه الدورات لاكتساب المهارات اللازمة من مدربات معتمدات ومؤهلات يمتلكن الكفاءة كل في مجالها ووسط قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل المساندة والمساعدة في حصول المتدربات على أكبر قدر من المهارات في كل برنامج.

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