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مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية

مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية

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مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية

مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية
http://almnatiq.net/?p=785736
المناطق - تبوك
التقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الافنس الرويلي فريقا زراعيا من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية وذلك بمقر الفرع في مدينة تبوك.
وتم خلال اللقاء مناقشة إقامة 10 حقول إرشادية توضيحية للممارسات الزراعية السليمة بالمنطقة التي تهدف إلى تحديث وتطوير الزراعة واستدامتها وسلامة المنتجات الزراعية المحلية.
وأكد المهندس الرويلي أهمية تقديم خدمات إرشادية عالية الاحترافية لنهوض بالقطاع الزراعي للمستوى المأمول والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي مشيراً إلى أن الممارسات الزراعية السليمة تمكن المزارعين من العمل على زيادة إنتاجهم الزراعي وتحسين مواصفاته إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن منوهاً بالدور الذي توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في عقد العديد من البرامج التدريبية للمختصين وتكثيف التطبيقات العملية لنقلها إلى المزارعين.
عقب ذلك قام وفد الجامعتين بزيارة للمزارع المزمع إنشاء الحقول الإرشادية بها، في منطقة تبوك.

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