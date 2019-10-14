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بلدية ضبا تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية

بلدية ضبا تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية
http://almnatiq.net/?p=785743
المناطق - تبوك
نفذت بلدية محافظة ضبا ، جولات تفتيشية ورقابية خلال الأسبوعين الماضيين شملت عددًا من المنشآت الغذائية والبوفيهات والمطاعم وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية  للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.
وأوضح رئيس البلدية الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان أن قسم الرقابة بالبلدية نفذ 20 جولة تفتشية وزيارة أكثر من 90 محلا حيث أسفرت الجولات عن مصادرة أكثر من 62 نوعا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب تسجيل ( عدد 5 من المخالفات ) على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.
وأكد الغبان أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية.

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