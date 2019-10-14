محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن بمكتبه بالمحافظة صباح اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن “تراؤف”

وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين شركة أرامكو والجمعية لتحويل مركز رعاية اليتيمات التابع للجمعية من الاعتماد الكلي على الشبكة الكهربائية إلى الطاقة المتجددة ” الشمسية ” ، إضافة للتعاون المستمر في سبل تحسين مستوى جودة البرامج المقدمة لدعم المستفيدين من ذوي الدخل المحدود .

وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني .

من جانبه أشاد سمو المحافظ بما تقدمه الجمعية من برامج نوعية تساهم في تنمية أبناء هذه المحافظة من الأيتام واليتيمات ، كما أشاد سموه بهذه الاتفاقية التي تنعكس بشكلٍ إيجابي على الجمعية والمجتمع بما يحقق تطلعات المحافظة في الجانب التنموي والجانب البيئي .

كما تتقدم الجمعية بالشكر الجزيل لإدارة الطاقة المتجددة بشركة أرامكو السعودية إزاء تعاونهم في سبيل تحقيق هذه المبادرة .