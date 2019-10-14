احدث الأخبار

محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف
المنطقة الشرقية
 بلدية ضبا تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية
منطقة تبوك
 وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية
منطقة تبوك
 سبعة برامج تدريبية باكورة المرحلة الخامسة من برنامج أتقن بتقنية البنات بتبوك
منطقة تبوك
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية لسرطان الثدي تحت شعار ” الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان “
المنطقة الشرقية
 نائب أمير المدينة المنورة يدشن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2019م
منطقة المدينة المنورة
 22 متعافياً من السموم في رحاب المدينة المنورة
منطقة الرياض
 ولي العهد : تعاون المملكة وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و الرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين
أبرز المواد
 محافظ ينبع يلتقى مؤسسي جمعية أطواق الخدمات التطوعية
منطقة المدينة المنورة
 أرامكو توقع اتفاقية و 9 مذكرات تفاهم مع شركات روسية خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي
أبرز المواد
محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف

محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف

المنطقة الشرقية
بلدية ضبا تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية

بلدية ضبا تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية

منطقة تبوك
وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات

وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات

أبرز المواد
مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية

مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية

منطقة تبوك

محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف

محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف
http://almnatiq.net/?p=785746
حفر الباطن - عبدالله السعيدي
رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن بمكتبه بالمحافظة صباح اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن “تراؤف”
وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين شركة أرامكو والجمعية لتحويل مركز رعاية اليتيمات التابع للجمعية من الاعتماد الكلي على الشبكة الكهربائية إلى الطاقة المتجددة ” الشمسية ” ، إضافة للتعاون المستمر في سبل تحسين مستوى جودة البرامج المقدمة لدعم المستفيدين من ذوي الدخل المحدود .
وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني .
من جانبه أشاد سمو المحافظ بما تقدمه الجمعية من برامج نوعية تساهم في تنمية أبناء هذه المحافظة من الأيتام واليتيمات ، كما أشاد سموه بهذه الاتفاقية التي تنعكس بشكلٍ إيجابي على الجمعية والمجتمع بما يحقق تطلعات المحافظة في الجانب التنموي والجانب البيئي .
كما تتقدم الجمعية بالشكر الجزيل لإدارة الطاقة المتجددة بشركة أرامكو السعودية إزاء تعاونهم في سبيل تحقيق هذه المبادرة .

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية لسرطان الثدي تحت شعار ” الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان “

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية لسرطان الثدي تحت شعار ” الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان “
أرامكو توقع اتفاقية و 9 مذكرات تفاهم مع شركات روسية خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي

أرامكو توقع اتفاقية و 9 مذكرات تفاهم مع شركات روسية خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي
محافظ الأحساء يدشن 8 مشاريع تعليمية جديدة

محافظ الأحساء يدشن 8 مشاريع تعليمية جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*