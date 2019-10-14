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ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
http://almnatiq.net/?p=785751
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية.
وجرى خلال الجلسة، استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.
كما جرى خلال الجلسة، استعراض عدد من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا رائد قرملي.
فيما حضر من الجانب الروسي، معالي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرئيس الروسي الرسمي دميتري بيسكوف، ومعالي مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ومعالي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ومعالي وزير الطاقة الكسندر نوفاك، ومعالي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم اوريشكين، وفخامة رئيس جمهورية الشيشان لروسيا الاتحادية السيد رمضان قاديروف، ومدير عام الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية السيد إليكسندر لافرينتييف، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل دميترييف.

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