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الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة

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الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة

الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة
http://almnatiq.net/?p=785760
المناطق - واس

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية في اليمن اليوم رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي الارهابية في مديرية البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي وفقاً لوكالة الانباء اليمنية “سبأ” “أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت رتلاً عسكرياً للميليشيا في سلسلة جبال (رشاحة) بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان”.
وأضاف ” ان العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الارهابية وفرار ما تبقى منهم، واغتنام الجيش اليمني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية”.
وأكد العميد القلعي، أن الجيش الوطني على مستوى عالي من الجاهزية القتالية ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير اليمن بالكامل من الميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة ايرانياً.

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