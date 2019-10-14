احدث الأخبار

فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولي بعد قرار واشنطن بالانسحاب من شمال سوريا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة
أبرز المواد
 محافظ محايل المكلف يتفقد مشروعات مركز خلال
منطقة عسير
 ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف
المنطقة الشرقية
 بلدية ضبا تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المحلات التجارية
منطقة تبوك
 وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة البيئة بتبوك يلتقي فريقًا زراعيًا من جامعة الملك فيصل وجامعة ” فاخينينجن ” الهولندية
منطقة تبوك
 سبعة برامج تدريبية باكورة المرحلة الخامسة من برنامج أتقن بتقنية البنات بتبوك
منطقة تبوك
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم حملة توعوية لسرطان الثدي تحت شعار ” الفحص المبكر قرار للاطمئنان والأمان “
المنطقة الشرقية
 نائب أمير المدينة المنورة يدشن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2019م
منطقة المدينة المنورة
 22 متعافياً من السموم في رحاب المدينة المنورة
منطقة الرياض
فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولي بعد قرار واشنطن بالانسحاب من شمال سوريا

فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولي بعد قرار واشنطن بالانسحاب من شمال سوريا

أبرز المواد
الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة

الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة

أبرز المواد
محافظ محايل المكلف يتفقد مشروعات مركز خلال

محافظ محايل المكلف يتفقد مشروعات مركز خلال

منطقة عسير
ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

أبرز المواد

فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولي بعد قرار واشنطن بالانسحاب من شمال سوريا

فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولي بعد قرار واشنطن بالانسحاب من شمال سوريا
http://almnatiq.net/?p=785762
المناطق - وكالات

ذكرت مصادر لوكالة “أ ف ب” أن فرنسا قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد “داعش” في شمال سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من تلك المنطقة.

وتساهم باريس بنحو 1000 جندي في التحالف في سوريا والعراق، وتقول مصادر عسكرية إن من بين هؤلاء نحو مئتين من عناصر القوات الخاصة في شمال سوريا.

ورغم أن الحكومة الفرنسية لم تؤكد رسميا وجود القوات الخاصة في سوريا، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون اعترف ضمنيا بوجودهم هناك عقب اجتماع مع مسؤولي الدفاع الفرنسيين يوم الأحد.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس برئاسة ماكرون، اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات “لضمان سلامة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين الموجودين في المنطقة”.

كما أعلنت أنها ستتخذ خطوات لتعزيز الأمن القومي.

ورفض المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية كشف مزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة “فرانس برس” “لم نخف مطلقا حقيقة أن الدول التي لها وحدات عسكرية صغيرة لن تكون قادرة على البقاء في حال انسحاب الولايات المتحدة”.

وذكرت صحيفة “التايمز” الأسبوع الماضي أن بريطانيا مستعدة كذلك لسحب قواتها الخاصة العاملة في شمال سوريا في حال انسحاب القوات الأمريكية.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن يوم الأحد أنه سيتم سحب 1000 جندي أمريكي أي تقريبا القوة الأمريكية المتواجدة في سوريا بأكملها، من شمال سوريا.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة

الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة
ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات

وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*