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فرع العمل بتبوك يختتم برنامج الوقاية من المخدرات

فرع العمل بتبوك يختتم برنامج الوقاية من المخدرات
http://almnatiq.net/?p=785765
المناطق- تبوك :
اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم برنامج “أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية” الذي استمر على مدى يومان واستهدف منسوبات فرع الوزارة ومجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك.
واشتمل البرنامج الذي قدمه القسم النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة على التعريف بالمخدرات وأثرها في تفشي الآفات الخطيرة والأوبئة لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي أهمية دور الأسرة في تربية أبنائها على السلوك القويم وتنمية الوعي الثقافي والأخلاقي لديهم وتبصيرهم بعواقب الإدمان والانجراف نحو مستنقع المخدرات لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع.

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