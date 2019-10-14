احدث الأخبار

مكتبة المؤسس تبرز إصدار العلاقات السعودية السوفيتية وتستعرض 30 وثيقة تؤرخ للعلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 ولي العهد ورئيس روسيا يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية
أبرز المواد
 منح 3 علماء جائزة نوبل للاقتصاد
أبرز المواد
 وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك” توقعان اتفاقية تعاون إعلامي
أبرز المواد
 الهيئة المستقلة تعلن رسميا فوز قيس سعيّد رئيسا لتونس بنسية 71ر72 %
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يدين العدوان التركي ويحذر من “عواقب وخيمة”
أبرز المواد
 فرع العمل بتبوك يختتم برنامج الوقاية من المخدرات
منطقة تبوك
 فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف الدولي بعد قرار واشنطن بالانسحاب من شمال سوريا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في البقع بمحافظة صعدة
أبرز المواد
 محافظ محايل المكلف يتفقد مشروعات مركز خلال
منطقة عسير
 ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يرعى توقيع اتفاقية بين شركة أرامكو وجمعية تراؤف
المنطقة الشرقية
مكتبة المؤسس تبرز إصدار العلاقات السعودية السوفيتية وتستعرض 30 وثيقة تؤرخ للعلاقات بين البلدين

مكتبة المؤسس تبرز إصدار العلاقات السعودية السوفيتية وتستعرض 30 وثيقة تؤرخ للعلاقات بين البلدين

أبرز المواد
ولي العهد ورئيس روسيا يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية

ولي العهد ورئيس روسيا يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية

أبرز المواد
منح 3 علماء جائزة نوبل للاقتصاد

منح 3 علماء جائزة نوبل للاقتصاد

أبرز المواد
وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك” توقعان اتفاقية تعاون إعلامي

وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك” توقعان اتفاقية تعاون إعلامي

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي يدين العدوان التركي ويحذر من “عواقب وخيمة”

الاتحاد الأوروبي يدين العدوان التركي ويحذر من “عواقب وخيمة”
http://almnatiq.net/?p=785768
المناطق - وكالات

دانت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عملية تركيا العسكرية في سوريا، وأكدت أن العملية سيكون لها “عواقب وخيمة”، وذلك في اجتماع لوزراء خارجيته.

وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ أن “الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها”.

وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من الاتحاد على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.

وأكد المجلس الأوروبي في البيان إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها “عواقب وخيمة”، مشيرا إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

وجاءت إدانة الاتحاد الأوروبي استكمالا للإدانات الفردية التي أعلنت عنها كبرى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا.

وطالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل أيام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف العملية التي تنفّذها بلاده شمالي سوريا “فورا”، محذرة من أنها قد تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتتسبب بعودة داعش للواجهة.

وكانت ألمانيا وفرنسا، قد أعلنتا الأحد، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا على خليفة العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة شمالي سوريا منذ الأربعاء الماضي.

وبالرغم من التنديد الدولي، أكد الرئيس التركي، الأحد، أن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أنقرة وحظر تصدير الأسلحة إليها لن تدفعها لوقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال أردوغان في خطاب متلفز: “بعدما أطلقنا عمليتنا، واجهنا تهديدات على غرار عقوبات اقتصادية وحظر على بيع الأسلحة (لأنقرة). من يعتقدون أن بإمكانهم دفع تركيا للتراجع عبر هذه التهديدات مخطئون كثيرا”.

روابط ذات صلة

مكتبة المؤسس تبرز إصدار العلاقات السعودية السوفيتية وتستعرض 30 وثيقة تؤرخ للعلاقات بين البلدين

مكتبة المؤسس تبرز إصدار العلاقات السعودية السوفيتية وتستعرض 30 وثيقة تؤرخ للعلاقات بين البلدين
ولي العهد ورئيس روسيا يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية

ولي العهد ورئيس روسيا يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية
منح 3 علماء جائزة نوبل للاقتصاد

منح 3 علماء جائزة نوبل للاقتصاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*