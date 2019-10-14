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وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك” توقعان اتفاقية تعاون إعلامي

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وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك” توقعان اتفاقية تعاون إعلامي

وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك” توقعان اتفاقية تعاون إعلامي
http://almnatiq.net/?p=785774
المناطق - واس

وقع معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مذكرة تعاون إعلامي مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك”، السيد دمتري كيسليف، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تطوير التغطية الإعلامية والتناول الموضوعي والمهني لمختلف الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني والرياضي وغيرها بما يعزز التقارب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث  تتضمن الاتفاقية تأسيس مقرات تمثيل رسمي تابعة لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا “سبوتنيك” في المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية حالياً إلى المملكة العربية السعودية.

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