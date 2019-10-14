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الاتفاق يفقد خدمات الربيعي.. وينتعش بعودة الحدادي وسليتي

الاتفاق يفقد خدمات الربيعي.. وينتعش بعودة الحدادي وسليتي
http://almnatiq.net/?p=785812
المناطق - الدمام
فقد الاتفاق خدمات مدافعه سعيد الربيعي بعد تعرضه  لكدمة قوية على مستوى الجنب الأيمن لأسفل الظهر  إثر التحام قوي مع أحد لاعبي القادسية في المباراة الودية التي جمعت الفريقين السبت الماضي، وسيغيب الربيعي مدة ثلاثة أسابيع قبل أن يجري فحوصات إضافية لتقييم مدى حالته وتحديد الوقت المناسب لعودته للتدريبات.
ميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم الاثنين تدريباته الجماعية بعد راحة ليوم واحد منحها المدرب خالد العطوي للاعبي الفريق بعد المباراة الودية التي جمعت الاتفاق بالقادسية وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
وابتدأت التدريبات المغلقة التي جرت على ملعب عبدالله الدبل بالنادي بعمليات الإحماء المعتادة، قبل أن يطبق العطوي عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.
وشهدت التدريبات عودة الثنائي الدولي التونسي أسامة الحدادي ونعيم سليتي بعد فراغهما من المشاركة مع منتخبهما الوطني في أيام الفيفا.
وعلى ذات الصعيد شهدت التدريبات عودة الحارس عبدالله الصالح بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.
وعلى جانب آخر واصل المدافع علي الخيبري برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وكانت التدريبات شهدت حضوراً واسعاً من أعضاء النادي الذهبيين والمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة حيث تواجد كل من العضويين الذهبيين للنادي عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل ورئيس المجلس التنفيذي محمد المسحل ونائبه أحمد بن علي الدوسري ورئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل وعضوي مجلس الإدارة عمر باخشوين وإبراهيم آل سالم.
 

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