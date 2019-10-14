تقنية بلجرشي تطلق المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) الأحد القادم

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يستقبل فرع الكلية التقنية ببلجرشي طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي ( أتقن ) المرحلة الخامسة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية https://ctc.tvtc.gov.sa

وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس مشعل بن شباب الزهراني أن هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية ، ويهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع ، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحقيقاً لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية و التقنية، من خلال دورات تدريبية قصيرة. وبين أنه سيتم تقديم هذه البرامج بفرع الكلية ، حيث سيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساءً من يوم الاحد إلى الاربعاء ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات. وأضاف الزهراني أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، سيكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية و الحصول على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، مفيداً أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية ( أتقن ) ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج التدريبي المحدد واستكمال إجراءات دفع الرسوم الرمزية والبالغ مقدارها ٢٠٠ ريال عن طريق الحضور لمركز خدمة المجتمع بالكلية الجدير بالذكر أن هناك تسعة برامج تدريبية هي :١-مقدمة في امن المعلومات (الامن السبيراني )٢- التصميم بالفوتوشوب والاليستريتور٣- مقدمة في مايكروسوفت اوفيس٤- ادارة الفعاليات والمناسبات ٥- صيانة الجوال٦- شبكات الحاسب الالي السلكية واللا سلكية ٧- مونتاج وتحرير الفيديو٨- صيانة اجهزة الحاسب الالي والدعم الفني٩- مهارات حساب الضريبة المضافة