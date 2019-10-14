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سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=785822
المناطق - الجوف

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح.

واستمع سموه من السائح عن تقرير لسير العمل بالفرع ومنجازته بمنطقة الجوف ومحافظاتها .

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره للسائح والعاملين معه متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو نائب أمير منطقة الجوف درعًا من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادبالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة .

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