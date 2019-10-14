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إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة

إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة

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إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة

إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة
http://almnatiq.net/?p=785828
المناطق - مكة المكرمة

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة تعديات على عدد من الأراضي بمخطط ولي العهد (9) للأجزاء (ز-هـ) جنوب مكة وذلك بمشاركة وزارة الإسكان ولجنة إزالة التعديات ومراقبة الأراضي.
حيث أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح بأن الإحداثات المُزالة تضمنت (66) حظيرة مواشي و (5) مباني مسلحة بإرتفاع دورين و (4) غرف من البلوك الإسمنتي ومستودعاً و (8) أراضي مسورة من البلوك الاسمنتي وسور من الشبك المعدني و (16) غرفة من الخشب إضافة إلى إزالة بيت من البيوت الجاهزة (كرفان) و (5) آبار.
وأشار “قدح” إلى استعادة جميع الاحداثات والتعديات وتسليمها لوزارة الإسكان لاستكمال المشاريع التنموية التي يجري العمل بها حالياً، منوهاً إلى أنه قد سبق أن تم تسليم وزارة الاسكان مخططين هما مخطط (9 د – 9ح) بمساحة إجمالية تبلغ (٥,٥٠٥,٢٤٠م٢) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة الاف ومائتان واربعون متراً مربعاً.
وأكّد “قدح” أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة ، مشيراً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن نتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

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