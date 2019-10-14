الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قصر ليلة عمر بمركز صوير مساءاليوم جموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولينمن مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ورئيس مركز صوير مشعان بن فرحان البكر ووكلاءالإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز التابعة.