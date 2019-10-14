احدث الأخبار

الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير
منطقة الجوف
 إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة
منطقة مكة المكرمة
 إغلاق 13 مقهى غير مرخص بالعاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
منطقة الجوف
 تقنية بلجرشي تطلق المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) الأحد القادم
منطقة الباحة
 الاتفاق يفقد خدمات الربيعي.. وينتعش بعودة الحدادي وسليتي
الرياضة
 أمين العاصمة المقدسة يتفقد الأحياء المتضررة من السيول
منطقة مكة المكرمة
 مهرجان الدرعية للفروسية يمهد طريق الفرسان لأولمبياد طوكيو 2020م بمشاركة أكثر من 150 فارسًا وفارسة من حول العالم
أبرز المواد
 “مدن” تطرح مزايا الاستثمار في المدن الصناعية أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي
أبرز المواد
 وزير الإعلام يزور جناح وكالة الأنباء السعودية و”تاس” الروسية ضمن فعاليات معرض “ثقافات من روسيا”
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يستعرض إنجازات الأحوال المدنية بالمنطقة
منطقة الجوف
  نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة الجوف
الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير

الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير

منطقة الجوف
إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة

إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة

منطقة مكة المكرمة
إغلاق 13 مقهى غير مرخص بالعاصمة المقدسة

إغلاق 13 مقهى غير مرخص بالعاصمة المقدسة

منطقة مكة المكرمة
سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

منطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير

الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير
http://almnatiq.net/?p=785831
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قصر ليلة عمر بمركز صوير مساءاليوم جموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولينمن مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ورئيس مركز صوير مشعان بن فرحان البكر ووكلاءالإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز التابعة. 

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
نائب أمير الجوف يستعرض إنجازات الأحوال المدنية بالمنطقة

نائب أمير الجوف يستعرض إنجازات الأحوال المدنية بالمنطقة
 نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة

 نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*