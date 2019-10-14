احدث الأخبار

وزير الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا يتجولان في معرض ” ثقافات من روسيا “
أبرز المواد
 السفير الصيني بالمملكة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويطلع على مرافقها وخدماتها
ثقافة وفنون
 الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير
منطقة الجوف
 إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة
منطقة مكة المكرمة
 إغلاق 13 مقهى غير مرخص بالعاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
منطقة الجوف
 تقنية بلجرشي تطلق المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) الأحد القادم
منطقة الباحة
 الاتفاق يفقد خدمات الربيعي.. وينتعش بعودة الحدادي وسليتي
الرياضة
 أمين العاصمة المقدسة يتفقد الأحياء المتضررة من السيول
منطقة مكة المكرمة
 مهرجان الدرعية للفروسية يمهد طريق الفرسان لأولمبياد طوكيو 2020م بمشاركة أكثر من 150 فارسًا وفارسة من حول العالم
أبرز المواد
 “مدن” تطرح مزايا الاستثمار في المدن الصناعية أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي
أبرز المواد
 وزير الإعلام يزور جناح وكالة الأنباء السعودية و”تاس” الروسية ضمن فعاليات معرض “ثقافات من روسيا”
أبرز المواد
وزير الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا يتجولان في معرض ” ثقافات من روسيا “

وزير الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا يتجولان في معرض ” ثقافات من روسيا “

أبرز المواد
السفير الصيني بالمملكة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويطلع على مرافقها وخدماتها

السفير الصيني بالمملكة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويطلع على مرافقها وخدماتها

ثقافة وفنون
الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير

الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير

منطقة الجوف
إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة

إزالة تعديات بمخطط ولي العهد (9) جنوب مكة

منطقة مكة المكرمة

وزير الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا يتجولان في معرض ” ثقافات من روسيا “

وزير الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا يتجولان في معرض ” ثقافات من روسيا “
http://almnatiq.net/?p=785849
المناطق - واس

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا دمتري كيسليف، مساء اليوم بجولة في معرض ” ثقافات من روسيا” التي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
واطلع معاليه ومدير عام وكالة روسيا سيغودينا خلال الجولة على ماتضمنه المعرض من فعاليات منها الجناح الخاص بالذكاء الاصطناعي إضافة إلى حوار الثقافات” وأبرز الأعمال التي يقدمها المعرض، إضافة إلى مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة.
كما شمل المعرض جناحاً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة، أبرز حجم رأس المال الذي خصصته المملكة من أجل الاستثمار في روسيا خلال الأربع سنوات الماضية، والتعاون الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، إضافة إلى الشراكات والاستثمارات والتبادل الثقافي بين البلدين، حيث أسهم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر مع شركائه من المملكة في تطوير التبادل الثقافي بين البلدين,والعمل بشكل مشترك على تنظيم المعارض الفنية وغيرها من الفعاليات الثقافية.
يذكر أن معرض ” ثقافات من روسيا” يأتي على هامش الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

روابط ذات صلة

السفير الصيني بالمملكة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويطلع على مرافقها وخدماتها

السفير الصيني بالمملكة يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويطلع على مرافقها وخدماتها
مهرجان الدرعية للفروسية يمهد طريق الفرسان لأولمبياد طوكيو 2020م بمشاركة أكثر من 150 فارسًا وفارسة من حول العالم

مهرجان الدرعية للفروسية يمهد طريق الفرسان لأولمبياد طوكيو 2020م بمشاركة أكثر من 150 فارسًا وفارسة من حول العالم
“مدن” تطرح مزايا الاستثمار في المدن الصناعية أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي

“مدن” تطرح مزايا الاستثمار في المدن الصناعية أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*