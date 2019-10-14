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غرفة تبوك تنظم غداً ورشة عمل بعنوان “التمويل الجماعي”

غرفة تبوك تنظم غداً ورشة عمل بعنوان “التمويل الجماعي”

منطقة تبوك
وزير الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا يتجولان في معرض ” ثقافات من روسيا “

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غرفة تبوك تنظم غداً ورشة عمل بعنوان “التمويل الجماعي”

غرفة تبوك تنظم غداً ورشة عمل بعنوان “التمويل الجماعي”
http://almnatiq.net/?p=785854
المناطق- تبوك:
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة شباب الأعمال غداً ورشة عمل تحت عنوان “التمويل الجماعي” وذلك بمقر الغرفة في مدينة تبوك.
ودعت غرفة تبوك رواد ورائدات الأعمال والمهتمين للحضور والاستفادة من الشرح الذي سيقدم من خلال هذه الورشة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المهنية المطلوبة في مجالات التمويل والاستثمار في المشاريع وقياس حجم السوق والتوجهات المتوقعة له، إضافةً إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة والإجابة على الاستفسارات وإيضاح عدد من المفاهيم المتعلقة بالتمويل والاستثمار.

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