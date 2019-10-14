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بوتين يهدي الملك سلمان صقر حر أبيض

بوتين يهدي الملك سلمان صقر حر أبيض
http://almnatiq.net/?p=785856
المناطق - الرياض (عدسة - بندر الجلعود)

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين صقر حر أبيض لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى زيارته المملكة خلال استقباله في قصر اليمامة، وتوقف الملك سلمان لمشاهدة الصقر الأبيض النادر.

وتعد روسيا أحد موطن الصقور البيضاء النادرة بأنواعها المختلفة، وهي أغلى ما يُهدى للملوك والرؤساء محبي رياضة الصيد العريقة.

وتُعد الصقور بأنواعها المختلفة والصيد بها، واحدة من عادات الملوك في ممارسة رياضة الصيد المقننة عبر الجوارح، ويمتاز الصقر الأبيض بلونه المميز وهو أحد الألوان النادرة في الصقور.

وتعد روسيا أحد موطن الصقور على مستوى العالم بجبالها الشاهقة، والتي تفضلها الصقور للعيش فيها والتنقل وهجرتها منها وإليها في فترات السنة.

ويعد الحر الأبيض الأكثر رغبة وقيمة عند الصقارين، ويتميز اللون كلما تحرر من الغتامة أو اللون المشوب بألوان أخرى.

أنواع الصقور

ثلاثة أنواع للصقور الشهيرة، الحر وأنواعه ويعد أكثر انواع الصقور تعدداً، وذو حجم كبير نوعا ما نسبة لأنواع أخرى، وهو حاد الطبع ويعد الصافي أميز أنواع الصقور.

الشاهين وأنواعه وهو مايسمى بالصقر الجوال وله مواطن متعددة، وهو عالمي الموطن وهو أقل من الصقر الحر بالشكل.

ويأتي الوكري والجير كأحد أنواع الصقور المختلفة والأقل حظوة لدى الصقارين من سابقتها.

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