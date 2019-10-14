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كارثة اليابان تتفاقم.. ارتفاع عدد قتلى إعصار “هاغيبيس” المدمر

كارثة اليابان تتفاقم.. ارتفاع عدد قتلى إعصار “هاغيبيس” المدمر

أبرز المواد

كارثة اليابان تتفاقم.. ارتفاع عدد قتلى إعصار “هاغيبيس” المدمر

كارثة اليابان تتفاقم.. ارتفاع عدد قتلى إعصار “هاغيبيس” المدمر
http://almnatiq.net/?p=785875
المناطق - وكالات

ارتفع عدد ضحايا الإعصار هاغيبيس في اليابان إلى 56 شخصا على الأقل، بينما تعمل فرق الإغاثة طوال اليوم بحثا عن ناجين من الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد مساء السبت.

وقالت هيئة الإذاعة إن 15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة التي ضربت طوكيو ومناطق مجاورة، واعتبرت من بين أقوى الأعاصير التي شهدتها منذ عقود.

وحفرت فرق الإنقاذ في اليابان وسط كتل من الطين، وقامت بعمليات بحث قرب أنهار فائضة، الاثنين، أثناء بحثها عن مفقودين في الإعصار الذي تسبب بمقتل 56 شخصا حتى الآن، وخلف أضرارا جسيمة وسط وشمالي اليابان.

وأطلق الإعصار “هاغيبيس” سيولا من جراء هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، السبت، وخلفت أضرارا بآلاف المنازل في الجزيرة الرئيسية باليابان، كما بقي آلاف السكان من دون كهرباء.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث مزيد من الانهيارات الطينية مع توقع هطول أمطار في المنطقة المتضررة خلال، الاثنين.

وترتب على الإعصار “هاغيبيس” هطول كميات قياسية من الأمطار، وفقا لمسؤولي الأرصاد الجوية، مما تسبب في فيضان أكثر من 20 نهرا.

وقال رئيس الوزراء، شينزو آبي، إن الحكومة ستشكل فريقًا خاصا للكوارث سيضم مسؤولين من مختلف الوزارات للتعامل مع تداعيات الإعصار.

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