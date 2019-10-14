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أين سيقيم “بوتين” خلال زيارته للمملكة؟.. أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية

أين سيقيم “بوتين” خلال زيارته للمملكة؟.. أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية
http://almnatiq.net/?p=785880
المناطق - الرياض

كشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف عن أن الرئيس الروسي الذي بدأ زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية اليوم، سيبيت ليلته في الرياض في أمر نادر الحدوث في رحلاته الخارجية.

وقال “تشيخوف” عبر حسابه على “تويتر” إن فلاديمير بوتين لم يعتد الإقامة ليلة وضحاها أثناء رحلاته الخارجية، مشيراً إلى أنه كذلك قبل عرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالإقامة في إحدى الإقامات الملكية بدلاً من الإقامة في فندق في أمر نادر الحدوث أيضاً.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض صباح اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

يذكر أن الرئيس الروسي كان زار المملكة آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما خادم الحرمين الشريفين فقد زار روسيا عام 2017، في زيارة وصفت حينها بالزيارة بالتاريخية.

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