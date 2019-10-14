بلدية رأس تنورة تزرع ألف شجرة من أشجار الظل خلال الأسبوع الماضي

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زرعت بلدية محافظة رأس تنورة أكثر من 1000 شجرة وشجيرة من أشجار الظل المستفاد منها خلال الأسبوع الماضي، ضمن المرحلة الثانية من زراعة الأشجار من مبادرة “نزرعها لننعم بها”، كما تأتي أيضا ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، وشملت زراعة طريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله، وكورنيش المحافظة، و شملت أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة وتوسيع الرقعة الخضراء للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي للمحافظة.

وأشار الى أن البلدية تحرص على تطوير المحافظة ضمن المبادرات حيث تم تطوير الممشى بطريق الملك فهد ضمن مبادرات التعاون المختلفة، مؤكداً استمرار العمل بجميع أنحاء المحافظة بزراعة أشجار الظل وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية البلدية التي تسعى لتحويل المحافظة إلى مدينة خضراء داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة على هذه الأماكن ليستفيد منها الجميع