مبيعات الصقور تتجاوز ٥ ملايين ريال منذ انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢

المناطق - الرياض

تجاوزت مبيعات الصقور ٥ ملايين ريال مع نهاية اليوم ، رابع أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.

وسجلت المبيعات في الأيام الماضية أكثر من أربعة ملايين ريال ، فيما تجاوزت في يومها الرابع المليون و١٨٠ ألف ريال لتتخطى حاجز ٥ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال يومها المتبقي من المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.