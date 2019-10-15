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مبيعات الصقور تتجاوز ٥ ملايين ريال منذ انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢

مبيعات الصقور تتجاوز ٥ ملايين ريال منذ انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢
http://almnatiq.net/?p=785907
المناطق - الرياض

تجاوزت مبيعات الصقور ٥ ملايين ريال مع نهاية اليوم ، رابع أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.
وسجلت المبيعات في الأيام الماضية أكثر من أربعة ملايين ريال ، فيما تجاوزت في يومها الرابع المليون و١٨٠ ألف ريال لتتخطى حاجز ٥ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال يومها المتبقي من المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.
وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.

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