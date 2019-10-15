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اليوم.. انطلاق الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

اليوم.. انطلاق الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
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المناطق - الرياض

تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بمباراتين تجمع الأولى: الجيل وحطين، والثانية: بين المجزل والثقبة.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، يستضيف الجيل صاحب المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، نظيره حطين الثامن عشر بثلاث نقاط أقل, وفي مدينة المجمعة الرياضية، يلتقي المجزل التاسع عشر بـ7 نقاط مع ضيفه الثقبة صاحب المركز الثالث بـ13 نقطة.
وتقام 5 مباريات يوم الأربعاء، إذ يلتقي النهضة مع أحد، والنجوم مع العين، والتقدم أمام الشعلة، والأنصار أمام الجبلين، وأخيرًا جدة مع الكوكب, وعلى أستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي النهضة رابع الترتيب بـ 13 نقطة، مع ضيفه أحد الخامس بنفس عدد النقاط , ويلتقي النجوم صاحب المركز العشرين بأربع نقاط مع ضيفه العين سادس الترتيب بـ 13 نقطة، وذلك على أستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وعلى ملعب نادي البكيرية، يلتقي التقدم صاحب المركز الخامس عشر بـ8 نقاط، مع ضيفه الشعلة الثاني عشر برصيد 10 نقاط, ويستضيف الأنصار السابع عشر في سلم الترتيب برصيد 7 نقاط نظيره الجبلين الحادي عشر بـ 10 نقاط، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, ويلتقي فريق جدة السادس عشر بـ 8 نقاط مع ضيفه الكوكب السابع برصيد 13 نقطة، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتقام مباراة واحدة يوم الخميس، على أستاد جامعة نجران، حين يستضيف فريق نجران العاشر برصيد 11 نقطة، نظيره البكيرية صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد.
وتختتم مباريات الجولة بمواجهتين يوم الجمعة، حيث يستضيف الخليج صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط القادسية المتصدر بـ19 نقطة في سيهات، وفي المواجهة الثانية يلاقي الباطن صاحب المركز الثامن بـ12 نقطة، ضيفه الطائي الثاني بـ16 نقطة في حفر الباطن.

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