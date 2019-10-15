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أوبر تعلن تسريح 350 موظفاً في وحدات تابعة

أوبر تعلن تسريح 350 موظفاً في وحدات تابعة
http://almnatiq.net/?p=785932
المناطق_وكالات

أعلنت “أوبر” الاستغناء عن 350 موظفاً في عدة وحدات تابعة لها في ثالث جولات خفض الوظائف تقوم بها الشركة

وقال الرئيس التنفيذي “دارا خسروشي” خلال رسالة للموظفين عبر البريد الإلكتروني، اليوم الإثنين: “أيام مثل اليوم صعبة بالنسبة لنا جميعًا سأبذل قصارى جهدي مع القيادة التنفيذية للتأكد من أننا لسنا بحاجة إلى خفض جديد للوظائف مثل هذا اليوم”

ومن بين الوحدات التي تأثرت بخفض الوظائف ” أوبر إتس” وقطاع التسويق، والتوظيف، ومجموعة التقنيات المتقدمة ووحدات السلامة، بالإضافة إلى العديد من وحدات الألعاب والمنصات العالمية

ويعتبر قرار اليوم الجولة الثالثة من عمليات تسريح الموظفين في أوبر في الأشهر الأخيرة، حيث خفضت الشركة 435 وظيفة في فرقها الهندسية والمنتجات في سبتمبر/أيلول، بعد أن قامت بتسريح 400 موظف من فريق التسويق في أغسطس/آب الماضي

وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم “أوبر” بنحو 4 بالمائة إلى 31.32 دولار

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