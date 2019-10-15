“روسيا سيغودنيا” تتفق مع السعودية على فتح مكتب لها في الرياض

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اتفقت الوكالة الروسية الدولية للأنباء “روسيا سيغودنيا” مع وزارة الإعلام السعودية، على فتح مكتب لعمل المراسلين في المملكة، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض

وجرى توقيع الاتفاق من قبل المدير العام للوكالة الروسية الدولية للأنباء “روسيا سيغودنيا” دميتري كيسيليوف، ووزير الإعلام السعودي تركي الشبانة

وقال الشبانة عقب مراسم التوقيع: “نحن سعداء للغاية أن مكتبا تمثيليا لـ (روسيا سيغودنيا) سيظهر في الرياض. نحن سعداء لأن نكون مصدرا للمعلومات الخاصة بأخباركم، فضلا عن حقيقة أنه ستتاح لكم الفرصة لتلقي المعلومات مباشرة من مصادرها، ورؤية المملكة العربية السعودية كما هي، وليس من خلال منظور عيون شخص ما”

من جانبه، أكد كيسيليوف أن السعودية لاعب مهم للغاية على المسرح العالمي، قائلا: “بالنظر إلى العلاقات المتطورة بشكل حيوي بين بلدينا، قررت (روسيا سيغودنيا) فتح مكتب تمثيلي في الرياض”

وأضاف كيسيليوف: “من الأهمية بمكان أن توقيع الاتفاق، حدث خلال زيارة الرئيس بوتين ومحادثاته مع الملك سلمان. نأمل أن نتمكن الآن من تقديم معلومات أكثر دقة حول الوضع في المنطقة، وأن يكون الجانب السعودي منفتحا للتفاعل المعلوماتي مع صحفيينا”

وتؤكد الوثيقة الموقعة على أن الأطراف تخطط لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير مجال المعلومات، وتعزيز التغطية الإعلامية الموضوعية والمهنية للعمليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والرياضية

كما وافق الطرفان على تقديم أي مساعدة ممكنة للصحفيين في البلدين