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«الشيشة» أم السجائر أيهما أكثر ضرراً؟.. «الصحة» توضح

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«الشيشة» أم السجائر أيهما أكثر ضرراً؟.. «الصحة» توضح

«الشيشة» أم السجائر أيهما أكثر ضرراً؟.. «الصحة» توضح
http://almnatiq.net/?p=785935
المناطق_الرياض

حذرت وزارة الصحة من خطورة التدخين خاصة الشيشة، حيث أكدت أن تدخين الشيشة لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين 100 سيجارة، ونصحت مدخني الشيشة بالتخلص منها للوقاية من الأمراض التي تسببها.

وقال الوزارة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إن حجم الدخان في جلسة الشيشة يكون ضعف دخان السجائر المعروف بخطره على صحة الإنسان، إضافة إلى تضاعف المواد الضارة مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون في دخان الشيشة.

وأوضحت أن مدخن الشيشة والمعسل يتعرض لخطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والسرطان ولاحتمالية العدوى بنسبة كبيرة وخطيرة.

وأشارت إلى أن المعلومات الخاطئة بأن ضرر الشيشة قليل تسببت في ضياع صحة الكثير من الناس، إذ يدعي البعض أن المياه الموجودة بقاعدة الشيشة تخفف ضرر التبغ والنيكوتين، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأن هذه المياه تكون وظيفتها فقط تبريد الدخان، ولا تقلل من خطورة الشيشة.

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