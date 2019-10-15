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شاهد : مدرعة للجيش الأمريكي وسيارات عسكرية لنظام الأسد تسير على طريق في اتجاهين معاكسين شمال سوريا

شاهد : مدرعة للجيش الأمريكي وسيارات عسكرية لنظام الأسد تسير على طريق في اتجاهين معاكسين شمال سوريا

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شاهد : مدرعة للجيش الأمريكي وسيارات عسكرية لنظام الأسد تسير على طريق في اتجاهين معاكسين شمال سوريا

شاهد : مدرعة للجيش الأمريكي وسيارات عسكرية لنظام الأسد تسير على طريق في اتجاهين معاكسين شمال سوريا
http://almnatiq.net/?p=785957
المناطق_وكالات

أظهر مقطع فيديو نشرته إحدى وكالات الأنباء لحظة إلتقاء مركبات مدرعة للجيش الأمريكي وسيارات أخرى لقوات عسكرية تابعة للنظام السوري تسير على الطريق الذي يربط منبج وكوباني في شمال شرق سوريا في اتجاهين معاكسين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أعلن عن خروج غالبية القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدا أنه لا يعارض أن يدافع نظام دمشق عن الأكراد الذين بدأت تركيا عمليتها العسكرية ضدهم.
ودخلت قوات عسكرية تابعة لنظام الأسد أمس الاثنين، إلى مدينة منبج التابعة للإدارة الذاتية الكردية سابقا والتي تواجدت فيها قوات أمريكية.

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