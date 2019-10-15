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شاهد: بكاء مراسلة قناة فضائية بسبب حرائق لبنان .. وأصوات استغاثة من بيوت تحاصرها النيران!

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شاهد: بكاء مراسلة قناة فضائية بسبب حرائق لبنان .. وأصوات استغاثة من بيوت تحاصرها النيران!

شاهد: بكاء مراسلة قناة فضائية بسبب حرائق لبنان .. وأصوات استغاثة من بيوت تحاصرها النيران!
http://almnatiq.net/?p=785962
المناطق_متابعات

ظهرت مذيعة قناة “الجديد” وهي تبكي على الهواء أثناء تغطيتها للحرائق الضخمة التي اجتاحت مساء أمس مساحات واسعة في لبنان.

وقالت إن المشهد مبكي وأنها لا تستطيع ان تتمالك نفسها، لأن النار حاصرت الناس وأحرقت البيوت ولا يوجد من يساعدهم، مشيرة إلى أن الناس في بيوتها تبكي وتصرخ ولا أحد يستطيع مساعدهم.

وناشدت الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والجيش أن يطفئ النار وينقذ العالم، لأن الوضع غير مقبول، مضيفة أن هناك بعض الناس التي تحاول الهرب ولكنها لا تستطيع.

وأضافت أن الحرائق ناتجة إما عن وجود متفجرات في الحقول أو نتيجة لمولدات الكهرباء.

وتصدر هاشتاج “لبنان تحترق” مؤشرات البحث في “تويتر”، وتداول النشطاء مقاطع فيديو عديدة للحرائق المنتشرة.

يذكر أن حريق كبير اندلع في بساتين بلدة دير دلوم في قضاء عكار أتى على أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة في المحلّة، وفي قضاء عكار أيضًا، اندلعت 4 حرائق في بلدة كروم عرب.

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