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بدأ نشاطه التجاري من منزله.. قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني

بدأ نشاطه التجاري من منزله.. قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني
http://almnatiq.net/?p=785971
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كشف شاب يدعى تيمو بولدت 34 عاما، تفاصيل إنشائه شركة خاصة في مجال تجهيزات الوجبات الغذائية. مشيرا إلى أنه بدأ يفكر في المشروع بسبب انشغاله في وظيفته السابقة وعدم كفاية الوقت لديه لطهي الطعام.

مبيعات الشركة السنوية تتجاوز حاليا 100 مليون جنيه استرليني
وقال الشاب أنه أطلق على شركته اسم “غوستو” وأن مبيعات الشركة السنوية تتجاوز حاليا 100 مليون جنيه استرليني، لافتا إلى أن الشركة حاليا تعمل على توسيع نطاق القوة العاملة بها من 500 إلى 1200 شخص، وجميعهم يعملون في بريطانيا. وفقا لـ “بي بي سي”.

فكرة المشروع
وتابع: عندما كنت أعمل خبيرا ماليا، وعمري 26 عاما، لم يكن لدي الوقت الكافي للذهاب إلى متاجر السوبرماركت. مشيرا إلى أنه كان يعمل ساعات طويلة في لندن عام 2012، ويبحث عن طريقة مريحة وسهلة تساعده في طهي الطعام وتناول وجبات مناسبة في منزله. لافتا إلى أنه أدرك أن كل ما يحتاج إليه هو وغيره من “فقراء الوقت” هو شركة ترسل إليهم في صناديق المكونات اللازمة لإعداد وجبات عادية.

إدارة المشروع
وأردف”عندما بدأت مشروعي، كنت أديره من غرفة المعيشة دون أي تمويل. تبدلت أحوالي من راتب مرتفع إلى بدون دخل. كنت اختبر وصفات طوال اليوم، وتمكنت من الاستعانة بأصدقائي وعائلتي لتجربة الصناديق”.
وأضاف: في البداية كانت الصناديق تباع من كشك في سوق بشرق لندن. واليوم أصبح للشركة مكتبا رئيسيا في حي هامرسميث، غربي لندن، ومصنعها الخاص في لينكولنشير، والذي ينتج في الشهر ما يعادل 250 ألف صندوق من مكونات مبردة ومحكمة التغليف لإعداد الوجبات الغذائية.

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