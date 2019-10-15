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تركي آل الشيخ يكشف عوائد “موسم الرياض” خلال 3 أيام.. وهذه نسبة الإشغال في الفنادق !

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تركي آل الشيخ يكشف عوائد “موسم الرياض” خلال 3 أيام.. وهذه نسبة الإشغال في الفنادق !

تركي آل الشيخ يكشف عوائد “موسم الرياض” خلال 3 أيام.. وهذه نسبة الإشغال في الفنادق !
http://almnatiq.net/?p=785972
المناطق_الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن “موسم الرياض” حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ المملكة بقيمة مالية تجاوزت الـ 400 مليون ريال، مؤكداً بأن المبيعات تجاوزت 235 مليون ريال خلال ثلاثة أيام فقط.
وأعلن تركي آل الشيخ عبر حسابه على (تويتر) بأن “موسم الرياض” استقبل خلال أيامه الثلاثة أكثر من 250 ألف زائر، 80٪ منهم سعوديين و10٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و 11 شخص قطري.
وبيّن رئيس هيئة الترفيه بأن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98٪ ، مضيفاً بأن الوظائف “الموسمية” طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.
وأوضح آل الشيخ بأن “موسم الرياض” لم يبدأ بعد، وقال: “بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض، وسيبدأ الموسم رسميًا يوم الخميس 17 أكتوبر”.
وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بأنه سيتم رصد أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر “موسم الرياض” في السوق السوداء”، مؤكداً بأنه سيتم محاسبته قانونيا ولن يتم التساهل في هذا الموضوع أبدًا.

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