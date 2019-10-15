السديس يناقش خطة الإدارات لخدمة الحجاج والمعتمرين

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التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة اليوم سعادة الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي، وذلك لمناقشة خطة الإدارات الخدمية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الإيجابيات والسلبيات لخطة عمل العام الماضي، وسبل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية المشاركة في خدمة زوار المسجد الحرام، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وقاصدي وزوار الحرم المكي الشريف، وفق ما تتطلع له حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله –