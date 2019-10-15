احدث الأخبار

السديس يناقش خطة الإدارات لخدمة الحجاج والمعتمرين
أبرز المواد
 مداهمة سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة
أبرز المواد
 1000 وظيفة بإنتظار السعوديين والسعوديات في الرياض
أبرز المواد
 بدأ نشاطه التجاري من منزله.. قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني
أبرز المواد
 مدير تعليم صبيا مكرمًا أحد معلميه بالابتدائية: لولا هذا الرجل لظللت أرعى الغنم
أبرز المواد
 الكشف عن موعد بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية.. وهذه ملامح النظام الجديد وأهدافه
أبرز المواد
 شاهد : مدرعة للجيش الأمريكي وسيارات عسكرية لنظام الأسد تسير على طريق في اتجاهين معاكسين شمال سوريا
أبرز المواد
 شاهد: بكاء مراسلة قناة فضائية بسبب حرائق لبنان .. وأصوات استغاثة من بيوت تحاصرها النيران!
أبرز المواد
 شاهد ..خطاب تاريخي.. نائب كردي يفضح أردوغان.. ونواب البرلمان التركي يطالبون بقتله
أبرز المواد
 الأرصاد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً ويوقع عشرات القتلى من الحوثيين
أبرز المواد
 «الشيشة» أم السجائر أيهما أكثر ضرراً؟.. «الصحة» توضح
أبرز المواد
السديس يناقش خطة الإدارات لخدمة الحجاج والمعتمرين

السديس يناقش خطة الإدارات لخدمة الحجاج والمعتمرين

أبرز المواد
مداهمة سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة

مداهمة سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة

أبرز المواد
1000 وظيفة بإنتظار السعوديين والسعوديات في الرياض

1000 وظيفة بإنتظار السعوديين والسعوديات في الرياض

أبرز المواد
بدأ نشاطه التجاري من منزله.. قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني

بدأ نشاطه التجاري من منزله.. قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني

أبرز المواد

السديس يناقش خطة الإدارات لخدمة الحجاج والمعتمرين

السديس يناقش خطة الإدارات لخدمة الحجاج والمعتمرين
http://almnatiq.net/?p=785973
المناطق_مكة

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة اليوم سعادة الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي، وذلك لمناقشة خطة الإدارات الخدمية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الإيجابيات والسلبيات لخطة عمل العام الماضي، وسبل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية المشاركة في خدمة زوار المسجد الحرام، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وقاصدي وزوار الحرم المكي الشريف، وفق ما تتطلع له حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله –

روابط ذات صلة

مداهمة سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة

مداهمة سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة
1000 وظيفة بإنتظار السعوديين والسعوديات في الرياض

1000 وظيفة بإنتظار السعوديين والسعوديات في الرياض
بدأ نشاطه التجاري من منزله.. قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني

بدأ نشاطه التجاري من منزله.. قصة شاب جائع أسس شركة طعام قيمتها 100 مليون جنيه استرليني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*