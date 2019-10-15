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الرئيس الروسي يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه

الرئيس الروسي يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه
http://almnatiq.net/?p=785978
المناطق_الرياض

غادر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الرياض اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة .

وكان في وداع فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان,

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, مندوب عن المراسم الملكية .

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