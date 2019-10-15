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«جود»: 91 % تراجع لأعداد الأسر الأشد حاجة للمساكن

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«جود»: 91 % تراجع لأعداد الأسر الأشد حاجة للمساكن

«جود»: 91 % تراجع لأعداد الأسر الأشد حاجة للمساكن
http://almnatiq.net/?p=785983
المناطق_الرياض

كشفت منصة «جود» للإسكان تراجع عدد الأسر الأشد حاجة لتوفير المسكن إلى 91% في شهر أكتوبر الجاري، مقابل 10% في سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن الحالات المكتملة بلغت 160 حالة

وبحسب البيانات الحديثة التي نشرتها منصة «جود»، فإن إجمالي الأسر الأشد حاجة لتوفير المسكن بلغت 7 حالات مقابل 83 حالة في سبتمبر الماضي، مقابل 93 حالة في شهر أغسطس، فيما كانت في شهر يوليو101 حالة، بينما بلغت في شهر يونيو الماضي 126 حالة، وانخفض عدد الحالات في شهر يوليو إلى 101 حالة، فيما كانت في شهر مايو الماضي 137 حالة، إذ توزعت حالات الأسر الأشد حاجة للمسكن بين «الحرجة والحرجة جداً»، بينما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من دعم الإيجار خلال شهر واحد 100 إذ وصلت إلى (صفر) في شهر يونيو، مقابل 249 حالة في شهر مايو الماضي

وقالت منصة «جود»: عدد المستفيدين من الدعم في شهر أكتوبر الجاري بلغ 2727 مستفيداً مقابل 1779 مستفيداً في سبتمبر الماضي، فيما بلغ 1639 مستفيداً في أغسطس، بينما بلغ المستفيدون في يوليو الماضي 1207، فيما بلغ إجمالي المساهمات حتى الآن أكثر من 206.36 مليون ريال في أكتوبر الجاري، مقابل 205.827 مليون ريال في سبتمبر الماضي، و203.790 ملايين ريال في شهر أغسطس وأكثر 203 ملايين ريال في يوليو الماضي، إذ ساهم أحد البنوك الوطنية بقيمة 40 مليوناً، فيما راوحت بعض المساهمات بين 1- 5.5 مليون ريال

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