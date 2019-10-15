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تعّرف على تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين
http://almnatiq.net/?p=785985
المناطق_الرياض

يتفوق المنتخب السعودي الأول على نظيره الفلسطيني في تاريخ مواجهات الفريقين، ولم يسبق لمنتخب الفدائي الفوز على الأخضر في المباريات السبع الماضية

ويحل الأخضر ضيفاً على فلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 15-10-2019 في رام الله، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العرب 1992، كسبها المنتخب السعودي بهدفين لهدف، وكرر الأخضر فوزه بثلاثة أهداف نظيفة في دورة التضامن الإسلامي 2005، قبل أن يفوز مجدداً 2-0 في بطولة ألعاب غرب آسيا 2005

وشهدت بطولة كأس العرب 2012، أول حالة تعادل بين المنتخبين 2-2، فيما حسم الأخضر المواجهة الخامسة بهدفين نظيفين في لقاء ودي 2014، وكرر فوزه مجدداً في تصفيات كأس العالم 2018 بثلاثة أهداف لهدفين، ثم تعادلا في المباراة السابعة، التي استضافتها الأردن، سلبياً ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا

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