خبير تقني يكشف سعر ومواصفات هاتف آيفون “إس إي 2”!

المناطق_وكالات

قال المحلل والخبير التقني الشهير مينغ شي كو، إن هاتف آيفون القادم من الطراز “إس إي 2″، سيأتي بسعر لا يزيد عن 399 دولار أميركي.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” نقل موقع “ذا فيرج” التقني عن مينغ قوله، إن مواصفات الجهاز الجديد ستكون قريبة جدا من تلك الخاصة بهاتف آيفون 8، وبأنه سيأتي بسعة تخزين تتراوح بين 64 و128 غيغابايت، مع 3 ألوان هي الفضي والرمادي والأحمر.

وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية الأخرى، سيدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائية 3 غيغابايت، فضلا عن شريحة “أي 13″، علما أنه سيطرح في الربع الأول من العام القادم.

ولن يدمج الهاتف ميزة “اللمس ثلاثي الأبعاد”، وقد طلبت آبل من الموردين إنتاج ما بين 2 إلى 4 ملايين جهاز من آيفون القادم شهريا.