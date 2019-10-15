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“المسند” يكشف تأثير الحالة الماطرة “هيكا” على عدة مناطق بالمملكة في يومها العاشر

“المسند” يكشف تأثير الحالة الماطرة “هيكا” على عدة مناطق بالمملكة في يومها العاشر
http://almnatiq.net/?p=786006
المناطق_الرياض

توقّع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ضعفاً نسبياً في تأثير الحالة الماطرة “هيكا” في عاشر أيامها؛ مؤكداً أن اليوم هو الأخير لموسم سهيل، وغداً دخول موسم الوسم.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: اليوم العاشر للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويُتوقع أن تضعف نسبياً الحالة اليوم.

وأضاف: قد تؤثر بسحبها وربما أمطارها في “أجزاءٍ” متفرقة ومحدودة من مناطق تبوك الجوف الحدود الشمالية مكة عسير الباحة جازان.

وتابع: درجة الحرارة الكبرى في كل المحطات في السعودية، أمس، أقل من 40 درجة مئوية، عدا محطة ينبع، والليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً.

وأردف: تبلغ حصة الليل نحو 12:28 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:32 ساعة، واليوم الأخير لموسم سهيل، وغداً دخول موسم الوسم.

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