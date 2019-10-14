تكليف الحربي مديرا لمكتب المدير العام بصحة الرياض

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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار بتكليف الاستاذ:

فلاح بن سمير الحربي مديرا لمكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لمدة عام اعتبارا من 1441/2/16 .

من جانبه عبر ” الحربي ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .