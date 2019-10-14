احدث الأخبار

تكليف الحربي مديرا لمكتب المدير العام بصحة الرياض
منطقة الرياض
 عن الطراز المعماري ..5 أوراق عمل تُطرح في ورشة عمل ينظمها بلدي الباحة
أبرز المواد
 شاهد التفاصيل: 450 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض
أبرز المواد
 الرئيس الروسي يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه
أبرز المواد
 النائب العام يفتتح الأعمال المتممة لخطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 خبير تقني يكشف سعر ومواصفات هاتف آيفون “إس إي 2”!
أبرز المواد
 “المسند” يكشف تأثير الحالة الماطرة “هيكا” على عدة مناطق بالمملكة في يومها العاشر
أبرز المواد
 الزي التقليدي لـ”الخويا” يلفت نظر الرئيس الروسي خلال مراسم استقباله في الديوان لملكي
أبرز المواد
 عاجل ولي العهد والرئيس الروسي يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 تعّرف على تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين
أبرز المواد
تكليف الحربي مديرا لمكتب المدير العام بصحة الرياض

تكليف الحربي مديرا لمكتب المدير العام بصحة الرياض

منطقة الرياض
عن الطراز المعماري ..5 أوراق عمل تُطرح في ورشة عمل ينظمها بلدي الباحة

عن الطراز المعماري ..5 أوراق عمل تُطرح في ورشة عمل ينظمها بلدي الباحة

أبرز المواد
شاهد التفاصيل: 450 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض

شاهد التفاصيل: 450 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض

أبرز المواد
الرئيس الروسي يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه

الرئيس الروسي يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه

أبرز المواد

تكليف الحربي مديرا لمكتب المدير العام بصحة الرياض

تكليف الحربي مديرا لمكتب المدير العام بصحة الرياض
http://almnatiq.net/?p=786007
المناطق_الرياض
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار بتكليف الاستاذ:
 فلاح بن سمير الحربي مديرا لمكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض  لمدة عام اعتبارا من 1441/2/16  .
من جانبه عبر ” الحربي ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .

روابط ذات صلة

وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات

وزير العدل: القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات
22 متعافياً من السموم في رحاب المدينة المنورة

22 متعافياً من السموم في رحاب المدينة المنورة
ولي العهد : تعاون المملكة وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار

ولي العهد : تعاون المملكة وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*