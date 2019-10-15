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النائب العام يفتتح الأعمال المتممة لخطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة

النائب العام يفتتح الأعمال المتممة لخطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=786013
المناطق_واس

عقدت النيابة العامة أمس الأول, بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اجتماعاً لمناقشة استكمال خطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة ونظام “قضايا” الإلكتروني, المؤلفة من خبراء ومستشارين من منسوبي النيابة العامة ومن خارجها، حيث تم عرض مكونات الفرق المشاركة في الإعداد وخطة العمل الزمنية للتنفيذ ومؤشرات أداء اللجنة لعمل الاستراتيجية وتتمة نظام قضايا الإلكتروني.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها : الإذن بالانطلاق والتنفيذ، التركيز على الاهتمام بالموظفين، السرعة في الإنجاز، الالتزام بالمدة المحددة في خطة العمل كحد أعلى، تكملة إنجاز نظام قضايا.
وأكد معالي النائب العام تقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات لتحقيق هذه المهمة وخروجها بالشكل الذي يرسم الإنجاز المميز للنيابة العامة, مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تأتي متسقة ومتناغمة مع رؤية المملكة 2030 التي شملت كل المجالات، ومنها ما يخص الجانب العدلي، وأن تسهم النيابة العامة بفاعلية في تحقيق أهداف ومؤشرات الرؤية، لا سيما ما يخص مكافحة الفساد، وتوفير الضمانات الحقوقية، والعمل على حماية الفرد والأسرة.
وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية التي سيكون لها الدور الأكبر في متابعة الأداء.

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