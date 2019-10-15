شاهد التفاصيل: 450 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض

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أعلنت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني دعوة المهتمين والباحثين عن عمل للتقديم على 450 فرصة وظيفية بمسمى ممثل تجارب عملاء كول سنتر بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال وذلك وفق الاشتراطات الوظيفية التالية :

الوظائف للسعوديين فقط من الرجال والنساء وعدد ساعات العمل 8 ساعات في مدينة الرياض بنظام ورديات متغيرة ( شفتات) والإجازة الأسبوعية (يومين) ولايشترط توفر خبرة.

أما من ضمن المميزات الوظيفية : تدريب قبل توقيع العقد وتأمين طبي وخصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت.

وسيتم التقديم بالدخول على موقع غرفة الرياض عبر الرابط التالي:

https://chamber.sa/JobAd/Pages/job2.aspx