عن الطراز المعماري ..5 أوراق عمل تُطرح في ورشة عمل ينظمها بلدي الباحة

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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ينظم المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري ورشة عمل تحت عنوان (كيف نحافظ على الطراز المعماري بمدينة الباحة ) تشارك فيها خمس جهات أمانة منطقة الباحة ، جامعة الباحة ، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة ، القطاع الخاص، المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة . وتم تحديد أوراق العمل المطروحة في الورشة:1 – ورقة عمل للدكتور/علي بن محمد السواط أمين منطقة الباحة بعنوان (تعزيز الهوية العمرانية بمنطقة الباحة: الفرص والتحديات):- عرض مرئي عن مشروع (التشكيل البصري لحاضرة الباحة).2 – ورقة عمل للأستاذ / زاهر الشهري مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة الباحة ( التراث العمراني الحماية والاستثمار )3 – ورقة عمل للدكتور/ علي بخاري من قسم العمارة والتخطيط بجامعة الباحة ( تأصيل القيم المعمارية بمنطقة الباحة )4 – ورقة عمل للدكتور / محمد الشريف (الطبيعة المحلية وتأثيرها على الهوية العمرانية)5 – مشاركة الفنان التشكيلي الأستاذ/ أحمد عصيدان من الإدارة العامة للتعليم وأشار رئيس المجلس البلدي الأستاذ أحمد آل هادي الزهراني بأن هذه الورشة تأتي في سلسلة الأنشطة التي يقوم بها المجلس حيث سبق نظم ورشة عمل تحت عنوان ( كيف نحافظ على الغطاء النباتي بمنطقة الباحة ) وشارك فيها مختصون بتقديم أوراق عمل ثرية في هذا الشأن. وأضاف بأن المجلس أيضاً يستعد لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان ( ماذا يريد شباب المنطقة أن تكون مدينتهم الباحة في المستقبل؟ ) وتم التنسيق مع مجلس شباب منطقة الباحة للمشاركة في هذه الورشة بهدف الخروج برؤى وتطلعات الشباب للاستفادة منها في عملية تخطيط المدينة