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القيادة تعزي إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان

القيادة تعزي إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان
http://almnatiq.net/?p=786032
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور .
وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين.

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