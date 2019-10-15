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وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون سبل حلحلة ملف البركسيت

وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون سبل حلحلة ملف البركسيت
http://almnatiq.net/?p=786035
المناطق - وكالات

بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، اليوم، اجتماعًا في إطار مجلس الشؤون العامة في لكسمبورغ لبحث سبل حلحلة ملف البركسيت قبل يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الثامن والعشرين على مستوى القمة في بروكسل.
وقال ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي في تصريح له “إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتم تسويتها هذا الأسبوع على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق نهائي يبدو “أكثر صعوبة”.
وأضاف بارنييه قبل دخوله قاعة الاجتماعات في لكسمبورغ “حان الوقت لتحويل النوايا الحسنة إلى نص قانوني”.
ويقوم بارنييه بإبلاغ وزراء الاتحاد الأوروبي بآخر مستجدات محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اجتماع في لوكسمبورغ في وقت لاحق.
وتكثفت الاتصالات بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بهدف التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة.

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