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دراسة: الفقر من العوامل الملازمة لمتوسط العمر المنخفض

دراسة: الفقر من العوامل الملازمة لمتوسط العمر المنخفض
http://almnatiq.net/?p=786046
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أن الفقر والبطالة وتدني التعليم من العوامل الملازمة في ألمانيا لمتوسط عمر منخفض.
وذكر باحثون من معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموغرافية عقب تقييم 2 مليون مفردة بيانات أن احتمالات وفاة الرجال في الفترة العمرية من 30 إلى 59 عاما يرتفع بنسبة 150% بين الخمس الأقل دخلا منهم مقارنة بالخمس الأعلى دخلا.
وبحسب الدراسة التي نشرتها “د ب ا”، فإن البطالة تضاعف في نفس الفئة العمرية مخاطر الوفاة، أما التعليم المتدني فيزيدها بنسبة 30%.
وحلل الخبراء بيانات تأمينات المعاشات لـ27 مليون موظف كانت تتراوح أعمارهم عام 2013 بين 30 و 59 عاما.
وذكر الباحث الأول في الدراسة، بافل جريجوريف، في بيان نشره المعهد اليوم الاثنين: “لأول مرة نستند إلى قاعدة بيانات مضمونة عند تحليل عوامل فردية وتأثيرها على الوفاة في ألمانيا”.

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