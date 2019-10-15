دراسة: الفقر من العوامل الملازمة لمتوسط العمر المنخفض

المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أن الفقر والبطالة وتدني التعليم من العوامل الملازمة في ألمانيا لمتوسط عمر منخفض.

وذكر باحثون من معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموغرافية عقب تقييم 2 مليون مفردة بيانات أن احتمالات وفاة الرجال في الفترة العمرية من 30 إلى 59 عاما يرتفع بنسبة 150% بين الخمس الأقل دخلا منهم مقارنة بالخمس الأعلى دخلا.

وبحسب الدراسة التي نشرتها “د ب ا”، فإن البطالة تضاعف في نفس الفئة العمرية مخاطر الوفاة، أما التعليم المتدني فيزيدها بنسبة 30%.

وحلل الخبراء بيانات تأمينات المعاشات لـ27 مليون موظف كانت تتراوح أعمارهم عام 2013 بين 30 و 59 عاما.

وذكر الباحث الأول في الدراسة، بافل جريجوريف، في بيان نشره المعهد اليوم الاثنين: “لأول مرة نستند إلى قاعدة بيانات مضمونة عند تحليل عوامل فردية وتأثيرها على الوفاة في ألمانيا”.