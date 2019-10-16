تطبيق AutoResponder يوفر ميزة جديدة لشبكة إنستجرام

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يوما بعد يوم تثبت شبكة إنستجرام سعيها إلى الصدارة أمام التطبيقات الأخرى من حيث عدد المستخدمين والخدمات المضافة التي توفرها لهم، فبعد إطلاقها تطبيق Thread المخصص للتراسل، كشفت الشبكة عن تطبيقها الذكي الجديد AutoResponder الذي يتيح للمستخدمين الرد على الرسائل المباشرة برسائل مؤتمتة خاصة بالمستخدم، وذلك بسبب العدد الكبير من المستخدمين الذين يعتمدون على “إنستجرام” حيث باتت تضم أكثر من مليار مستخدم. ونظرا لعدد المستخدمين الهائل على الشبكة أصبحت “إنستجرام” شبكة شائعة للشركات لجذب عملاء جدد والتفاعل معهم، لذلك يأتي التطبيق الجديد الذي يمكن المستخدمين من الاستفادة من الأدوات التي يمكنها أتمتة بعض مهام سير العمل، حيث يأتي التطبيق الجديد لأتمتة أو الرد التلقائي للرسائل المباشرة في “إنستجرام” ما يتيح الحفاظ على التفاعل مع العملاء أو المستخدمين. كما يوفر التطبيق عددا من إعدادات التخصيص المتاحة، ما يسمح للمستخدمين بتعيين عوامل التصفية الخاصة بهم على الرسائل التي يريدون الرد عليها، حيث يمكنهم إما اختيار الرد على جميع الرسائل، أو الرسائل التي لها بعض التشابه مع القاعدة التي قاموا بتعيينها سابقا إضافة إلى خيار تصفية الردود على الرسائل الفردية فقط أو رسائل المجموعة أو كليهما.

كما يمكن للتطبيق تضييق نطاق الردود ليتم إرسالها فقط لجهات اتصال ومتابعين محددين، أو لا يتم إرسالها إلى جهات اتصال محددة.