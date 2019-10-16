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لعبة Call Of Duty: Mobile تهز عرشي «ببجي» و«فورت نايت»
http://almnatiq.net/?p=786049
المناطق - الرياض

لا شك أن سوق الألعاب الإلكترونية باتت تمثل أحد أعمدة الاقتصاد التقني حول العالم حيث إن الميزانيات المرصودة من قبل الشركة المطورة والمشغلة لهذه الألعاب قد فاقت كل التوقعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن لم تقتصر هذه الميزانيات المرصودة على منصات الألعاب الإلكترونية المعروفة كإكس بوكس وبلايستيشن فحسب، بل كان لمنصة الأجهزة الذكية نصيب كبير منها ما زال يتضخم إلى أن يصل إليها أو يتجاوزها يوما من الأيام، وأكبر دليل على ذلك أرباح الألعاب الإلكترونية التي كانت تسيطر لعبتي ببجي وفورتنايت عليها إلى أن دخل منافس جديد لها قد يعرضهما للخطر.
وأطلقت شركة Activision Blizzard لعبةCall of Duty الشهيرة على منصات الهواتف الذكية، اللعبة التي تعد الأبرز والأكثر شهرة على منصتي إكس بوكس وبلايستيشن، الخطوة التي تعد ذكية من الشركة لتوسيع نطاق جمهورها من مستخدمي الهواتف الذكية.
وبحسب التقارير فقد حققت نسخة الأجهزة المحمولة من لعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty أكثر من 100 مليون عملية تنزيل في الأسبوع الأول، متفوقة على ألعاب الفيديو الشهيرة الأخرى، مثل فورتنايت التي حققت 22.5 مليون عملية تنزيل، وببجي التي حققت 26.3 مليون عملية تنزيل خلال الفترة ذاتها.
وبحسب شركة سينسور تاور، فإن الأرقام تعكس عدد مرات التنزيل الفريدة للعبة في جميع أنحاء العالم وذلك عبر متجري “آب ستور” من “أبل”، و”جوجل بلاي”، التي تجعلها في صدارة الألعاب الإلكترونية على الهواتف الذكية من حيث عدد مرات التحميل خلال أسبوع واحد من إطلاقها.
وتعد لعبة Call of Duty من أشهر ألعاب إطلاق النار من منظور الرامي وهي تسمح للاعبين بتقمص شخصيات جنود النخبة الذين يصطادون أهدافا في أجزاء مختلفة من العالم. وقد تمتعت النسخة القياسية من اللعبة على منصات الألعاب، وأجهزة الحاسوب الشخصية بنجاح هائل على مدى الأعوام الماضية، لكن النمو السريع لألعاب الفيديو المجانية على الأجهزة المحمولة أجبر الشركات على إطلاق نسخة محمولة من ألعابهم للشاشات الصغيرة.
بالنظر إلى توزع المستخدمين فإن 55.7 في المائة من اللاعبين في Call of Duty: Mobile يعتمدون على أجهزة آيفون وآيباد، كما حققت اللعبة خلال أسبوع واحد نحو 17.7 مليون دولار.
وبحسب شركة سينسور تاور، فإن الولايات المتحدة حظيت بالحصة الأكبر من تنزيلات لعبة Call of Duty: Mobile، حيث بلغت النسبة 17 في المائة خلال الأسبوع الأول من الإطلاق، و43 في المائة من الإيرادات كما أن اللاعبين موعودون بنسخة جديدة من اللعبة خلال الأسابيع المقبلة.

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