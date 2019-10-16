تركيا .. البطالة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما

المناطق - الرياض

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.9 في المائة في الفترة من يونيو إلى أغسطس من 13 في المائة في الفترة من مايو إلى يوليو. وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 16.5 في المائة في نفس الفترة من 15.3 في المائة في الفترة من مايو إلى يوليو. وزاد معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.3 في المائة وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء نشر البيانات في 2005.