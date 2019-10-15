خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

كما حضره، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.