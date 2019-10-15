احدث الأخبار

خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أبرز المواد
 لإرضاء أردوغان.. قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا
أبرز المواد
 6 نصائح في التعامل مع الأجهزة المنزلية لخفض استهلاك الكهرباء
أبرز المواد
 “العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما
أبرز المواد
 وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون سبل حلحلة ملف البركسيت
أبرز المواد
 القيادة تعزي إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان
أبرز المواد
 غسان الزهراني وكيلا لأمين جدة
منطقة مكة المكرمة
 تكليف الحربي مديرا لمكتب المدير العام بصحة الرياض
منطقة الرياض
 عن الطراز المعماري ..5 أوراق عمل تُطرح في ورشة عمل ينظمها بلدي الباحة
أبرز المواد
 شاهد التفاصيل: 450 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض
أبرز المواد
 الرئيس الروسي يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه
أبرز المواد
 النائب العام يفتتح الأعمال المتممة لخطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة
أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أبرز المواد
لإرضاء أردوغان.. قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا

لإرضاء أردوغان.. قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا

أبرز المواد
6 نصائح في التعامل مع الأجهزة المنزلية لخفض استهلاك الكهرباء

6 نصائح في التعامل مع الأجهزة المنزلية لخفض استهلاك الكهرباء

أبرز المواد
“العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما

“العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما

أبرز المواد

خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

http://almnatiq.net/?p=786071
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
كما حضره، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.

روابط ذات صلة

لإرضاء أردوغان.. قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا

لإرضاء أردوغان.. قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا
6 نصائح في التعامل مع الأجهزة المنزلية لخفض استهلاك الكهرباء

6 نصائح في التعامل مع الأجهزة المنزلية لخفض استهلاك الكهرباء
“العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما

“العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*