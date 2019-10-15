“الإرشادي الدائم” في “تعليم القصيم” يستهدف تعزيز البرامج الوقائية

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يستهدف المعرض الإرشادي الدائم، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، العمل على تعزيز البرامج الوقائية والعلاجية، للعديد من الظواهر والحالات السلوكية، للطلاب والطالبات، وكافة منتسبي التعليم، بالإضافة إلى إبراز الدور التربوي والسلوكي الذي يستهدفه الإرشاد الطلابي؛ سعيًا إلى خلق المناخ الأمثل، لبيئة تربوية جاذبة ومحفزة، ذات مخرجات تعليمية متميزة.

المعرض الإرشادي الدائم الذي افتتحه مدير عام تعليم القصيم صالح الجاسر، بحضور مدير جامعة المستقبل بالمنطقة، الدكتور علي السيف، وعدد من القيادات التعليمية، صباح اليوم، يصاحبه ملتقى الإرشاد المهني، الذي يستمر خلال الفترة من 16-18/2/1441هـ بمقر وحدة التنمية المهنية في التعليم، بمدينة بريدة.

ويضم المعرض في جنباته العديد من الأركان والزوايا التعريفية والتوعوية للبرامج والخطط الإرشادية المقدمة طوال العام الدراسي، مع تبيان أثرها ومقاصدها على المشهد العليمي، وكيفية تطبيقها وتنفيذها وفقًا للمسوحات البيانية للحالات والقضايا، التي يعمل على تحليلها ودراسة ظروفها العديد من المختصين والممتهنين للإرشاد الطلابي.

فالمعرض يحتوي أجنحة خاصة عن دور المرشد الطلابي والإدارة المدرسية في التعامل مع حالات الإيذاء، وطرق اكتشافها عند الطلاب، وكيفية علاجها، كما يُبرز المعرض أهداف ورؤية برنامج خفض العنف “رفق” وأهمية ورسالة هذا البرنامج، بالإضافة إلى التوعية الجنسية عند الطلاب، وتدريب الطلاب سلوكيًا وذهنيًا في كيفية التصرف الواجب لمواجهة المواقف المسيئة، كما يضم المعرض ركنًا يحكي أهمية التوعية بأضرار التدخين، وطرق الوقاية والإقلاع عنه، ويحوي –أيضًا- العديد من النشاطات والبرامج الإرشادية المطبقة والمعمول بها في كافة المدارس.

المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم أشاد بالمعرض الإرشادي، واعتبره من المعارض التعليمية والتوعوية التي لا تخص المشهد التعليمي، بل تتجاوز ذلك إلى أهميته في تعزيز ونشر القيم الإيجابية والتربوية في المجتمع عامة، مقدماً شكره وتقديره لإدارة الإرشاد الطلابي على جهودهم في إبراز هذا المعرض، كما اعرب عن تقديره لمدير جامعة المستقبل في القصيم الدكتور علي السيف، على ما قدمته الجامعة من دعم ورعاية للمعرض، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في خروجه على الوجه الأمثل.