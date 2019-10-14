بلدية وسط الدمام : إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة

المناطق - الدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام 5 منشآت غذائية، بعد رصدها لعدد من المخالفات المتمثلة في تدني مستوى النظافة للعاملين وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وعدم وجود شهادات صحية كما أسفرت الجولات الرقابية عن إتلاف 103 كلجم من اللحوم المجهولة المصدر.

و قال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف بأن بلدية وسط الدمام تحرص على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين، والبلدية تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمستهلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية، مبيناً أن الزيارات تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية وسط الدمام طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة، مشيرا إلى حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التي يقوم بها المراقبون ميدانيا.

وأكد أن برامج الجولات الميدانية مستمرة وسيتم التأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية وتعقب الأماكن المخالفة، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات البلدية، لافتا إلى أن ذلك يأتي حرصا على سلامة المستفيدين، ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز 940 ليتم اتخاذ اللازم حيالها على الفور.