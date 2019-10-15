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أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة

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فيما ثمن كافة المنجزات التي تحققها القطاعات الأمنية ..

أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=786112
المناطق - بريدة

 

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي يرافقه مدير إدارة مرور المنطقة العقيد صالح العواجي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فهد المديهش، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لإنجاز إدارتي المرور ودوريات الأمن خلال العام الماضي.

وتسلم سمو أمير القصيم في مستهل اللقاء التقرير الإحصائي السنوي لإدارة المرور مستمعاً لشرح من العقيد العواجي عن ما تضمنه التقرير من جهود وإنجازات إدارة المرور، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها، مستعرضاً البرامج التوعوية الهادفة إلى توعية المجتمعات من مخاطر الحوادث المرورية وضرورة التقيد بأنظمة المرور، كما تسلم سموه التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بالمنطقة، مستمعاً لشرح مفصل من العقيد المديهش عن أبرز إنجازات دوريات الأمن والأنشطة والبرامج المنفذة.

وثمن أمير القصيم المنجزات الأمنية التي تضمنها تقرير إدارتي المرور ودوريات الأمن، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف العمل الأمني في مختلف القطاعات الأمنية للقيام بدورها في حفظ الأمن بالمنطقة، مشيداً بالعمل الذي يؤديه رجال الدوريات لحفظ الأمن وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، منوهاً بالدور الفاعل لرجال المرور بالميدان وإسهامهم في توعية قائدي المركبات للحد من وقوع الحوادث المرورية، وتعاون الجهات الأمنية الأخرى مع إدارة المرور لتحقيق السلامة للجميع.

من جانبه، عبر مدير شرطة القصيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما تجده القطاعات الأمنية من دعم سموه للقيام بعملها لحفظ الأمن بالمنطقة وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

 

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